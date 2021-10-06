Düzce Valisi Cevdet Atay'dan kan bağışı seferberliğine destek

AA

Türk Kızılay Düzce Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen kampanyaya katılmak için Atatürk Devlet Hastanesi önündeki bağış noktasını ziyaret eden Vali Atay, kan verdi.

Kampanyaya, İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek oldu.

Vali Atay, gazetecilere, bağışlanan kanın zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanıldığını belirterek, "Bu, bir iyilik hareketi. Kızılay'ın öncülük ettiği iyilik hareketine katkı sağlamak için geldik. Allah, burada kan veren vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin. Arkadaşlarımızın elleri de hafif. İlk olarak incelemeleri yapıyorlar, sonra gerekli kanı alıyorlar." diye konuştu.

Vatandaşların duyarlılığının fazla olduğuna dikkati çeken Atay, bağış yapanlara teşekkür etti.