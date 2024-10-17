Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Düzce ve Bolu'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışına döndü

Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:03 facebook

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