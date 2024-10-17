Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Düzce ve Bolu'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışına döndü
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı..png
Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor..png
Öte yandan Boluda Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu..png