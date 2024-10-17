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        Haberler Gündem Güncel Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Son dakika haberleri

        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Düzce ve Bolu'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışına döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:03
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        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

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        Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Öte yandan Boluda Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

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