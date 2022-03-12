14 MART PAZARTESİ DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meteorolojik verilere göre, ilimizdek beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10-11 MarT tarihlerinde ilimiz genelinde eğitim ve öğretime (2) iki gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

14 Mart Pazartesi Düzce'de okulların tatil olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.