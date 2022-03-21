Yurt genelinde kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin vatandaşların en çok merak ettiği konu ise yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı oluyor. Peki, 22 Mart 2022 tarihi itibariyle Düzce ve Bolu'da okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi?