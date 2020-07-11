DHA

Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi´nce son dönemde tüm uyarılara rağmen oluşturulan asker uğurlama konvoylarına, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle yasak getirildiği açıklandı. İl Hıfzıssıhha Meclisi´nde alınan kararda şunlar kaydedildi:



"Asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik, Kaymakamlıklara bildirilmesi."



Ayrıca alınan kararla köy ve sokak düğünlerine de 3 saatlik sınırlama getirildi. Açıklamada, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Köylerde veya sokaklarda yapılan düğünlerin gelin alma ve kına dahil nişan ve sünnet düğünlerinin de aynı gün içinde 11.00- 23.00 saatlerinde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılacağı açıklandı.