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Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Düzce’de iki farklı noktada meydana gelen ve 5 aracın karıştığı trafik kazalarında toplam 7 kişi yaralandı

Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
İHA

Düzce’de sağanak yağış beraberinde kazaları da getirdi. Aynı saatler içerisinde hem Çilimli‘de hem de Yığılca yolu üzerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Çilimli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri fındık tarlasına uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer araçta bulunan yaralılar da bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Yığılca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobiller kavşaktan çıkan otomobile çarpmamak için birbirlerine çarptı. Kavşaktan çıkan otomobilde diğer araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Düzce’de aynı saatler içerisinde meydana gelen iki ayrı kazalarda 5 araç birbirine girerken toplamda 7 kişi yaralandı. Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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