Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Düzce’de kütüphanesi olmayan 49 okula kütüphane kuruldu ve ilde kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki tüm okullarda başlatılan "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesinde Düzce’de yapılan çalışmalar tamamlandı ve kütüphanesiz okul kalmadı

Düzce’de kütüphanesi olmayan 49 okula kütüphane kuruldu ve ilde kütüphanesiz okul kalmadı
İHA

Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak amacıyla kısa bir sürenin sonunda Düzce’de 49 okula yeni kütüphane kurularak, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

KÜTÜPHANELERİ ÖĞRENCİLER HAZIRLADI

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri ve Mobilya İç Mekan Tasarımı bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, öğretmenler gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üreterek projeye destek oldular. Okullarında aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştürerek, mesleki tecrübe edinen öğrenciler aynı zamanda harçlıklarını da kazandılar.

"Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projeleri ile birlikte geri dönüştürülebilir malzemeler, yeni kurulan kütüphanelerde hayat buldu.


49 kütüphaneyle birlikte tüm okulların kütüphaneye kavuşmasının ardından, ayrıca 17 tane de "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu. Kullanılamayacak durumdaki geri dönüştürülebilir malzemelerin, dönüşümü sağlanarak hazırlanan masa, sandalye, sehpa, kitaplık, raf, aksesuar ve aydınlatma ürünleri kütüphanelerde öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kütüphanelerde yardımcı kaynaklar, çocuk yayınları, yetişkin yayınları, Türk ve dünya klasikleri ve süreli yayınlardan oluşan 2 bin adet kitap ve dergi yer alıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! Emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Emekli maaşı ne kadar olacak?
Eskişehir'de kurslardan 138 bin 582 kişi yararlandı
GÜNDEM Eskişehir'de kurslardan 138 bin 582 kişi yararlandı
MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Memur zammında kritik açıklama! En düşük maaş...
Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
GÜNDEM Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde
GÜNDEM Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir ...
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
GÜNDEM Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
GÜNDEM Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i ...
Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti - Dünyadan Haberler
GÜNDEM Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü ...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2023 Milli Piyango çekilişi canlı yayın izle kanalı
GÜNDEM Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda ...
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti
GÜNDEM Kanser hastası çocuklara moral

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.