Düzcespor - Pazarspor maçı istatistikleri

Türkiye 3.Lig 2.Grup maçında Düzcespor ile Pazarspor, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 4 puanlı Düzcespor 8. sırada bulunuyor, Pazarspor 4 puana sahip ve 7. sırada. Düzcespor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pazarspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 626 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Düzcespor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Pazarspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Düzcespor son haftadaki Tekirova Bld. müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Pazarspor, Dardanelspor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Düzcespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Düzcespor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Pazarspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pazarspor, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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