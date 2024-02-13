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        Haberler Gündem Düzde'de kaza! Vali söz verdi, mahalleli eylemi sonlandırdı

        Vali söz verdi, kaza sonrası yolu kapatan mahalleli eylemi sonlandırdı

        Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde hafif ticari araç at arabasına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Daha sonra mahalleli yolu kapattı. Düzce Valisi Selçuk Aslan devreye girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:11
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        Vali söz verdi, mahalleli eylemi sonlandırdı
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        Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde hafif ticari araç at arabasına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay sonrası mahalle sakinleri yoldan geçen araçlara taş atarak yolu kapattı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, gerekli aydınlatma ve yol düzenleme çalışmalarının yapılacağı sözünü vermesinin ardından vatandaşlar eylemi sonlandırdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Çamköy Mahallesi 1439 Bulvar üzerinde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolu istikametine giden Muhammet Taşkıran idaresindeki 55 AFT 779 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demirci idaresindeki at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç ile at arabası yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada sürücüler Muhammet Taşkıran ve Yaşar Demirci ile birlikte at arabası üzerinde bulunan Ebru Demirci, Temel Efe Demirci ve Azad Demirci yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        MAHALLELİ YOLU KAPATTI

        Kazanın ardından bölgede araçların hızlı gittiğini, sokak aydınlatmalarının olmadığını ve gerekli kavşak çalışmalarının yapılmadığını ileri süren mahalle sakinleri yolu kapattı. Mahalle sakinlerinin yoldan geçen araçları taşlaması nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, vatandaşlara eylemi sonlandırmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların yolu açıp eylemlerine devam etmesinin ardından olay yerine gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Katlu geldi. Vali Aslan'ın, vatandaşlara bölgede gerekli aydınlatma ve yol düzenleme çalışmalarının yapılacağı sözünü vermesinin ardından toplanan kalabalık eylemi sonlandırdı.

        Kanala düşen at ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Veteriner kontrolünün ardından at, sahiplerine teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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