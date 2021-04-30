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Düzenli egzersiz ağır koronavirüs geçirme riskini azaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, günlük hareket ve düzenli egzersizin Covid-19'u ağır geçirme riskini azalttığını ortaya çıkardı. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fikri Eralp, tam kapanmayla birlikte hareketsizliğin daha da artacağına dikkat çekerek, "Büyük kas gruplarına yönelik egzersizler yapılmalı. Örneğin çömelip kalkmalar, uzanmalar, esnemeler; el, dirsek, omuzla ilgili egzersizler ile birlikte alt extremite kalça ve diz eklemlerini aktive ederek egzersiz planlamaları yapılabilir. Rutin ev içi işlerini bu amaçla set haline dönüştürmek gerekir" dedi

Düzenli egzersiz ağır koronavirüs geçirme riskini azaltıyor
Düzenli egzersiz ağır koronavirüs geçirme riskini azaltıyor
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DHA

ABD'de Kaiser Permanente Tıp Merkezi Aile ve Spor Hekimliği Bölümü tarafından yapılan araştırma günlük hareket ve düzenli egzersizin Covid-19'u ağır geçirme riskini azalttığını ortaya çıkardı.

Koronavirüsün, beraberinde hareketsiz yaşamı da getirdiğine dikkat çeken Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fikri Eralp, özellikle 65 yaş üstü için uyarılarda bulundu. Eralp, "Hareket yaşlılar için son derece önemli. Yaşlılar kas hacimlerini kaybederler. Dolayısıyla eklem hareketlerine bağlı olarak da kas kayıpları söz konusudur. Eve kapanmayla birlikte günlük aktivitelerinden mahrum kalmaları, günlük yaşam aktivitelerinden uzaklaşmış olmaları, bireylerin bu sürecini biraz daha hızlandırdı" diye konuştu.

RUTİN FAALİYETLER DEVAM ETMELİ; KAS KAYBI OLUŞABİLİR

Ev içinde yapılan rutin faaliyetlerin muhakkak devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Eralp, "Eğer bunu düzenli bir şekilde yapmazlarsa sarkopeni yani yaşlanmaya bağlı kas kayıpları oldukça yaygın olabilir. Kas hacmini kaybetmiş erişkin bireylerin özellikle olası düşmeyle ilgili bir takım kırıklara maruz kalmaları da söz konusu olabilir. Evden çıkmamalarına bağlı olarak düzenli egzersizi öneriyorum. Büyük eklem hareketleri yapılabilir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KAS GRUBUNU İÇEREN EGZERSİZLER YAPILABİLİR

Hareketsiz kalmak yerine evde de olsa diz eklemi ve kalçayı içine alan bir takım egzersizler yapılabileceğini söyleyen Eralp, "Koordinasyon egzersizleri de olabilir. Uzanmalar, el becerileri anlamında küçük sinir kas koordinasyonu egzersizleri yapılabilir. Evde düzenli yapabilecekleri büyük kas gruplarını içeren egzersizler önemli" dedi.

AĞIR PERFORMANSA GEREK YOK; YÜRÜMEK ÖNEMLİ

Koronavirüsün solunum sistemi ve dolaşım sistemiyle ilgili problemler yarattığının bilindiğini, bunun engellenmesi için de egzersizlerin çok önemli olduğunu dile getiren Eralp, sözlerini şöyle tamamladı: "Haftada 3 ya da 4 gün düzenli egzersiz yapılmalı. Erişkin bireylerin ağır performans sergilemesini beklemek doğru değil. Çömelip kalkmalar, uzanmalar, esnemeler; el, dirsek, omuz ve kalça, diz eklemlerini aktive eden egzersizler yapabilirler. Hiçbir şey yapılamıyorsa yürümeleri bile yeterli olacaktır. Bir direnci yenmelerini beklememek gerekir. Küçük toplarla, kısa iplerle diz ve kalça eklem hareketleri yapılabileceği gibi, ön kol kasları için avuç içinde top sıkma, el parmaklarını açıp kapama, omuz eklemleri için kolları yana açıp, tutma, yine kolları yukarı omuz üzerinde tutma gibi egzersizlerle birlikte özellikle kalça ve diz eklemleri için çömelip, kalkmalar önerilebilir. Bu egzersizlerin bazıları iskemleye oturma pozisyonunda da yapılabilir. Bu egzersizler belli sayılarda ve tekrarlarla yorulmadan ve zorlanmadan yapılmalıdır. Ev içindeki gençlerin destekleri de erişkinler için motivasyon unsuru olacaktır. Erişkinlerimiz ev içerisinde günlük aktiviteleri tekrarlayarak bir set haline de dönüştürebilirler. Başarmak ve yapıyor olmak erişkinlerimizi ayrıca motive de edecektir. Tam kapanmada da yapabildiğimiz kadar kendimize zaman ayırmamız önemli."

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