Düzenli tüketmek gençlerin dikkat ve muhakeme becerilerini artırıyor!

4 Şurada Paylaş!







Araştırmacılar 386 öğrenciye altı ay boyunca her gün 30 gram çiğ Kaliforniya cevizi çekirdeği yemeleri talimatını verdi. Aynı dönemde 385 öğrenciye uymaları gereken herhangi bir özel beslenme yönergesi verilmedi.

5 Şurada Paylaş!







Katılımcıların çalışma kurallarına uymasını denetleyecek aileler de dahil olmak üzere tüm bireyler, çalışma süresince sağlıklı bir diyet sürdürmeye teşvik edildi.