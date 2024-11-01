Sürekli başlanıp bırakılan diyetler, spor salonlarında geçirilen saatlerce vakit ve bunca yapılanlara rağmen istenilen düz bir karına ulaşamama durumu kişide üzüntülü bir ruh hali meydana getirebilir. Düz bir karına sahip olmak ise aslında o kadar da zor değil. İşte detaylar...