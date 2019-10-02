Düztabanlık nedir?

Düztabanlık ayakta görülen, erken ve çabuk yorulma, ayağın iç kısmına basma, yürürken dizlerde çapmaların olması ve belde ağrıya neden olabilen bir hastalıktır. Bu durum genelde genetik olarak ve doğuştan ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sonraki dönemlerde oluşabilen düztabanlık hali ise, yaşanan romatizmal hastalıklar, aşırı kilolu olmak ve yanlış uygunsuz ayakkabı nedeni ile de oluşmaktadır. Bu durum ayakta ağrının artması ve ayakkabının deforme olmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Düztabanlık ayağın olması gereken kavisinin kaybolması sonucunda topuğun dışa doğru kaymasıyla oluşan bir deformasyondur. Doğuştan olan düztabanlıkta bu gelişme aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Sonradan gelişen düztabanlıkta ise ayak iç kısmın kavis yerinin tam tepe kısmında kemiğe yapışık olan tibialis posterior tendomunun aşırı kilo, romatoit hastalığı ve yanlış ayakkabı gibi durumlardan ötürü işlevini kaybetmesiyle oluşmaktadır. Bu tendon ayağın çatısı gibidir ve çökmesiyle kavis kaybolur. Bu tendonun çökmesi hali yavaş ve sinsice gelişen bir durumda seyretmektedir. Bu durumun erken farkedilmesi sayesinde bir tedavi sağlamak mümkün olabilmektedir.

Ancak sinsice ortaya çıkması bu olasılığın azalmasına neden olabilmektedir. İlerleme sonrasında ise; ayak artık düztabanlığa doğru tamamen çökmektedir. Ağrı geçmez ve iç tarafa doğru kemik çıkıntısı ortaya çıkar ve ancak bu durumda düztabanlık fark edilir hal alır. Baldır kaslarında da ağrılar oluşur ve gerginlik hissine neden olur. Bu dönemde teşhis konulması sonucunda ameliyat ile ayak eklemlerinde sabitleme yapmadan düzeltilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Eğer geç kalındıysa ayakta bulunan üç eklem ayağın pozisyonu düzgün haldeyken sabitleyerek ayak normal haline dönüştürülebilmektedir. Ancak bu sabitleme 15- 20 yıl sonrasında kireçlenmeye neden olabilmektedir. Yani erken önlem almak sayesinde bir takım risklerin oluşmasının da önüne geçilmiş olacaktır.

Düztabanlık doğum esnasında bebeğin 5 yaşına kadar herkes de görülen bir durumdur. 5 yaşından sonra ayakaltındaki kavis belirginleşmeye başlar ve normal halini alır. 5 yaşına kadar çıplak ayakla yürümek düztabanlık için bir önlem sağlayabilmektedir. Ancak ortopedik ayakkabılar kullanmak kemik gelişimi için önerilmez.

Çocuklarda ayağın ve topukların dışa doğru kayması ve düztabanlık belirtilerinin düzelmemesi gözleniyorsa doktora götürmek gereklidir. Önemli olan fizyolojik ya da patolojik olup olmadığının ayrılmasıdır. Patolojik olarak tedavi ortopedik uzmanlar tarafından tedavi edilmektedir. Bazı durumlarda egzersiz ve ameliyat ile düzelme sağlanabilmektedir.