Dynamo Dresden - Hamburger SV rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Dynamo Dresden, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Hamburger SV takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. 3 puanlı Dynamo Dresden 13. sırada bulunuyor, Hamburger SV 6 puana sahip ve 3. sırada. Dynamo Dresden son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hamburger SV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 320 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Dresden kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Hamburger SV sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Dynamo Dresden son haftadaki Hamburger SV müsabasında 4-0 kazandı.

Hamburger SV ise Dynamo Dresden maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dynamo Dresden, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Hamburger SV, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hamburger SV 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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