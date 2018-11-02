Dynamo Dresden - Sandhausen karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Dynamo Dresden, 02 Kasım 2018 Cuma günü Sandhausen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Dynamo Dresden 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sandhausen 9 puanda ve 16. sırada. Dynamo Dresden son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sandhausen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Dresden kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Sandhausen sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dynamo Dresden son hafta oynanan Kaiserslautern maçında 1-2 yenildi.

Sandhausen, Darmstadt 98 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dynamo Dresden, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Sandhausen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sandhausen, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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