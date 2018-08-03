Dynamo Kyiv - Shakhtar Donetsk rakamlar

Dynamo Kyiv ve Shakhtar Donetsk, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Dynamo Kyiv 6 puanla 3. sırada, Shakhtar Donetsk 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dynamo Kyiv, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Kyiv kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Shakhtar Donetsk sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dynamo Kyiv son hafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında 2-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Dynamo Kyiv, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Shakhtar Donetsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shakhtar Donetsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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