Dynamo Kyiv - Slavia Prague maçı rakamları

Dynamo Kyiv ve Slavia Prague, 14 Ağustos 2018 Salı günü Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 1 puanlı Dynamo Kyiv 11. sırada bulunuyor, Slavia Prague 1 puana sahip ve 13. sırada. Dynamo Kyiv son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Slavia Prague son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Kyiv kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Slavia Prague sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Dynamo Kyiv önceki hafta Stromsgodset mücadelesinde 2-1 kazandı.

Slavia Prague ise Dynamo Kyiv maçında 1-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ