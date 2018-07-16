Geleneksel DYO Usta Ligi turnuvası için bir araya gelen takımlardan, çekilen kura sonucu beşer takımlı iki farklı grup oluşturuldu. Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği FIFA kokartlı hakemler yönetti.



9-13 Temmuz tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen turnuvada Batı Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Therminator, Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Dyoplast, Güney Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Nanoipekmat, Ege Bölge Müdürlüğü’nü Dyoten, Antalya Bölge Müdürlüğü’nü Hidrolux, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Nanotex, Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nü Antipas, Trabzon Bölge Müdürlüğü’nü Texture, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nü Dyostop, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Beşyıldız takımları temsil etti.



Dyo Usta Ligi'nde 2 farklı grupta toplam 20 maç yapıldı. Boya ustalarından oluşan takımların maçları profesyonel futbol karşılaşmalarını aratmazken, maçlara ilgi de bir hayli yüksekti. Antalya Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü takımları yarı finale yükselmeyi başardı.



Üçüncülük maçını Ege Bölge Müdürlüğü’nü 5-4 yenen Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü takımı kazandı.



Diyarbakır Bölge Müdürlüğü takımı ile Antalya Bölge Müdürlüğü takımı arasında oynanan final maçı ise çok çekişmeli geçti. 3-1 geriden gelen Diyarbakır Bölge Müdürlüğü takımı müthiş bir geri dönüşle 3-3’lük skoru yakalayıp mücadeleyi seri penaltılara taşıdı. Son şampiyon Diyarbakır Bölge Müdürlüğü seri penaltılarda 7-6’ lık skorla art arda ikinci şampiyonluğunu ilan etti.



Turnuvada birden fazla gol kralı boy gösterdi! Ege Bölge Müdürlüğü’nden Deniz Kibar, Antalya Bölge Müdürlüğü’nden Erhan Yetek, Batı Marmara Bölge Müdürlüğü’nden Zülfikar Turhal 7’şer golle krallığı paylaştı.



Şampiyon ustaların belirlendiği kupa teslim töreni ise görsel bir şölene dönüştü. Törende açılış konuşmasını yapan DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran, “Sevgili DYO ustaları, bugün gerçekten tarih yazdınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. DYO olarak 2 senedir bu turnuvayı düzenliyoruz. Bu sene organizasyonu büyüterek işe ön elemelerle başladık, sahalarda DYO ustalarının centilmenliğini, mücadelesini, rekabet gücünü gördük. En önemlisi kardeşliği ve dostluğu gördük. Ben kardeşlerime bizi renklendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün DYO ustasının eli nereye değerse orası renkleniyor. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle bizden desteğini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun, seneye buluşmak üzere” diyerek konuşmasını noktaladı.



Şampiyon takımın futbolcularına 10 milyon puanla, Dyolog Bağlılık Sistemi’nden hediye seçme imkanı sunuldu. Ödül töreni sonrasında ustalar doyasıya eğlenip şampiyonluklarını kutladılar.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER