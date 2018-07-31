İstanbul'da E-5 Karayolu'nda eşya taşıyan bir sürücü çocukları da kamyonetin kasasına koydu. Çocuklardan birinin bir yatağa tutunup yolculuk yaptığı sırada aracın hızı en az 80 kilometreydi.



İstanbul'da pazar günü saat 12.00 sıralarında B.Çekmece ile TÜYAP arasındaki E5 Karayolu'nda yürekleri hoplatan bir görüntü kaydedildi. HABERTURK.COM takipçisi tarafından çekilen ve paylaşılan görüntülerde, eşya taşıyan bir kamyonetin arkasına bindirilen çocuklar, kazaya davetiye çıkarırcasına kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı.

Aksiyon filmi sahnelerini hatırlatan görüntülerde çocuklardan birinin, iki eliyle bir yatağa tutunduğu ve aracın ise en az 80 km hızla gittiği yer aldı. Görüntülere, olayı kaygı ve şaşkınlıkla kaydeden takipçimizin, "Çocuklar arka tarafta düşme tehlikeleri var. Aracın, bir çukura ya da tümseğe girdiği zaman yatağın sekmesiyle çocuklar büyük tehlike altında. Emniyetsiz bir şekilde araç ilerlemekte. Maalesef dikkat etmiyorlar sonra acı haberlerini alıyoruz. Çok tehlikeli bir görüntü" sözleri de yansıdı.

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