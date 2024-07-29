E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü
İstanbul E-5 kara yolunda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir kişi metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden kişi, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 29.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:08
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Ataşehir Kozyatağı E-5 kara yolunda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir kişi uzun bir süre yolda yürüdü.
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Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, bu kişiyi uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.