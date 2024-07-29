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        Haberler Gündem Güncel E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü | Son dakika haberleri

        E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü

        İstanbul E-5 kara yolunda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir kişi metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden kişi, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:08
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        Ataşehir Kozyatağı E-5 kara yolunda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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        Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir kişi uzun bir süre yolda yürüdü.

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        Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, bu kişiyi uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.

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        Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi.

        Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul e-5
        #ameliyat önlüğü ile yürüyen kişi
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