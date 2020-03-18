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e-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro Mart 2020 maaş görüntüleme!

e-Bordro hizmetiyle maaş bilgilerini öğrenmek isteyen devlet memurları, e-bordro sistemine girişin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki e-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro Mart 2020 maaş görüntüleme işlemi!

e-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır

Memurlar internet üzerinden sağlanan e-Bordro hizmetiyle hiç vakit kaybetmeden, maaşlarıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyor. e-Bordro hizmetiyle maaş bilgilerini öğrenmek isteyen devlet memurları, e-bordro sistemine girişin nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte e-Bordro ile ilgili ayrıntılar ve Mart 2020 e-Bordro sorgulama ekranı!

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. 

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

E-BORDRO İÇİN TIKLAYINIZ

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.
Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.
Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız
Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.
Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.
Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.
İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız. 

 

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