E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için),Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.