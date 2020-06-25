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E-DÖNÜŞÜM’DE 1 TEMMUZ’A HAZIRLANIN

E-DÖNÜŞÜM’DE 1 TEMMUZ’A HAZIRLANIN

Türkiye’de 1 Temmuz 2020 itibariyla zorunlu e-Fatura mükellefiyetinde ciro sınırı 5 milyon TL’ye, e-İrsaliye’de de 25 milyon TL’ye çekiliyor. QNB Finansbank 1 Temmuz’da başlayacak yeni dönemde de Dijital Köprü Projesi ile işletmelere e-dönüşüm hizmetlerini 2022 yılına kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

QNB Finansbank’ın 2019 Eylül ayında e-Dönüşüm kapsamında başlattığı; şirketlere 2022’ye kadar ücretsize e–dönüşüme giriş ve uygulama hizmeti verilen Dijital Köprü Projesi’ne şimdiye kadar 35 binden fazla işletme başvurdu. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2020 itibariyla e-Fatura mükellefiyetinde ciro kriterinin 5 milyon TL’ye inmesi, e-İrsaliye’nin 25 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan tüm firmalar için zorunlu hale gelecek olması gibi düzenlemeler ile e-Dönüşüm mükellefi firma sayısının iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, şu an e-Fatura mükellefi şirket sayısı 200 binlerde. 1 Temmuz’dan sonra bu sayının 400 binleri bulacağı öngörülüyor.

Yıldırım, yayınlanan yeni tebliğler ile kapsamı daha da genişleyen e-Dönüşüm ürünlerinin maliyetinin yüksek olması, bir çok firmanın bu hizmetleri birer zorunluluk olarak nitelendirmesine neden olduğunu belirterek, “Küçük ölçekli şirketlerde yıllık 3-4 bin TL’lerde seyreden, büyük ölçekli firmalarda yılda ortalama 100 bin TL seviyelerine kadar çıkan maliyetlerin tümünü 2022’ye kadar Dijital Köprü ile karşılıyoruz” dedi.

Yıldırım şöyle devam etti: “QNB Finansbank olarak 2019 yılında müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına çözümler sunma yolunda Dijital Köprü Projesi’ne başladık. Dijital Köprü bir yıldan kısa bir sürede bir proje olmaktan çıkarak müşterilerine bankacılığın ötesinde hizmet sunan dijital bir platform haline geldi. Dijital Köprü sadece e-Dönüşüm ürünlerinden oluşmuyor, bir çok Fintech’in bu sisteme dahil olmasıyla; şirketlerin e-Ticaret’ten İK’ya, Ön Muhasebeden Satış Ekibi Yönetimi’ne kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir kanal haline geldi. Zaman içinde de hizmet ve çözümlerin kapsamında genişlemeler olacak. Öte yandan, bankacılık ve farklı fintech çözümlerine tek

bir şifreyle ulaşabilmeyi sağlayan, API’lar aracılığıyla çalışan Dijital Köprü Portalı’nın hayata geçmesi ile hizmet modelimizi bir üst kademeye çıkardık.

QNB Finansbank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına birebir cevap bulabileceği kanallar sunma konusunda her zaman çok titiz olduk. Bu sebepten dolayı, Dijital Köprü Müşteri Hizmet Merkezini oluşturduk. Bu merkez sayesinde kurulumları ve müşteri aktivasyonlarını hızlı şekilde yapabiliyor, özelleştirmeye yönelik ürün taleplerini çözümleyebiliyoruz.”

Çağrı merkezi veya internetten başvuru yeterli

QNB Finansbank olarak bu dönemde hızla hareket ederek hizmet noktalarını uçtan uca dijitalleştirdiklerini açıklayan Yıldırım, “Dijital Köprü’nün ürünlerini kullanmaya başlamak için müşterilerimizin şubeye gitmesine, bankamız müşterisi olmalarına bile gerek bulunmuyor. İnternet sitemizden ya da çağrı merkezinden başvuruda bulunmaları yeterli. “’Ürünleri kullanmaya başlayın, hesabınızı üç ay sonra açın’ diyoruz” diye konuştu.

Yıldırım şu bilgileri verdi: Hizmetimizi tamamen dijitale taşımanın rakamsal etkisini gördük. Dijital Köprü’nün hizmetlerine başvuru adetleri ivme kazandı. KOBİ’ler, yeni bir altyapıya, uygulamaya ve sisteme geçmenin endişelerini yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz dönemde dijitalleşme konusundaki bu endişeler geri planda kalmaya başladı. “Dijitalleşmek istiyorum” diyen KOBİ sayısı, son dönemde hızlı bir artış gösterdi. QNB eFinans’ın sunduğu inovatif hizmet sayesinde e-Dönüşüm ürünlerine mükellef olan firmaların ücretsiz olarak faydalandığı KOBİ e-Dönüşüm paketi ile “Mükellefiyeti inovasyona çeviriyoruz” diyorduk ancak içinden geçtiğimiz bu dönem içerisinde şunu gördük ki e-Dönüşüm ürünleri mükellefiyetten çok bir ihtiyaç; operasyonel verimliliğini artırma, müşterilerine ulaşmada alternatif kanallar açarak kaynak kullanımlarına verimlilik getirmesinden dolayı güzel bir fırsat ve açılım. Dijitalleşmenin önemini geçtiğimiz birkaç ay içerisinde tüm Dünya olarak anladık. e-Dönüşüm’e geçmiş olan şirketler iyi ki geçmişim dedi diyebiliriz.”

KOBİ’lere geç kalmayın çağrısı

Geçiş dönemlerinde genelde taleplerin son günlerde çok yoğunlaştığını ve şirketlerin istediği özel talepleri yerine getirmede gecikmeler yaşanabildiğini belirten Yıldırım, “Bundan dolayı şirketlere 1 Temmuz’u beklememeleri, altyapılarını hazırlamaları ve başvurularını tamamlamaları çağrısında bulunmak isterim. e-Dönüşüm ürünlerini kullanmanın getireceği maliyet tasarrufunu son dakikayı beklenmektense ilk günden elde etmenin firmaların yararına olacağı görüşündeyiz. Şimdiden başvurup, çözümleri 1 Temmuz sonrasında kullanmak isteyen müşterilerimiz için de ileri tarihli aktivasyon hizmetimiz ile kolaylık sunuyoruz” dedi.

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