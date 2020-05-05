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E-faturanızı güvenli ve çok hızlı ödeyin!

E-faturanızı güvenli ve çok hızlı ödeyin!

Dijital sistemlerin iş hayatına getirdiği kolaylaştırıcı çözümlerden e-fatura, e-SMM gibi elektronik belgeler kısa sürede (yasal zorunluluğa geçiş sürecinde olmasına rağmen),ticari hayatın önemli faktörlerinden biri haline geldi. Zorunlu mali belgelerin elektronik ortama taşınması işletmelere pek çok avantaj sağlıyor. Öte yandan bu yenilikler, takip ve ödeme sistemlerinde bütünleşik çözümlere yönelik ihtiyaçları ortaya çıkarıyor.

E-Fatura nedir?

E-Fatura yani elektronik fatura uygulaması, matbu formattaki faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği formatta ve yöntemde elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. E-Fatura, matbu faturayla aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-fatura, e-arşiv fatura, e-SMM, e-irsaliyeden oluşan e-belgeler, artık ticari hayatta bir yenilik olmaktan çıkıp olağanlaştı ve yeni düzenlemelerle birlikte kullanıcı sayıları da artmaya devam ediyor.

İşletmenizde e-çözümler kullanarak hem zaman hem de efor tasarrufu sağlarken, faturalama giderlerini azaltabilir, ödeme ve tahsilat işlemlerinizi güvenli ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Tabii ki bir ticari işlem, yalnızca e-belge düzenlemek ve göndermekten oluşmuyor. Birçok başka adımı da içeren bu döngüde önemli bir nokta da ödeme işlemi.

E-Çözümler İş Bankası'nda...

İş hayatını kolaylaştıran e-çözümler, İş Bankası’nın dijital yetenekleri ve İşNet’in e-fatura konusundaki tecrübelerinin buluşmasıyla ortaya çıktı.
2013 yılından bu yana özel entegratör olarak hizmet veren İşNet, NetteFatura platformu ve entegre ticari yazılımlarıyla e-belge süreçlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm çözümleri sunuyor. Elektronik fatura, ekstre ve imza hizmetleri ile ödeme ve tahsilat işlemlerinizi güvenli ve çok daha hızlı bir şekilde İşCep ve internet şubede gerçekleştirebilirsiniz.

Tek tuşla kontrol sizde! Nasıl mı?

İş Bankası müşterileri, İşCep ve internet şubede kendilerine gelen e-faturalara ait son ödeme tarihi, fatura tutarı gibi ödeme bilgilerini takip edebiliyor ve sadece tek tuşla kolayca ödeme menüsüne geçerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

NetteFatura kullanan İşNet müşterileri ise bundan böyle seçtikleri e-faturaların ödeme bilgilerini İş Bankası’na birkaç tıklama ile işlerinin başından kalkmadan ve başka bir programa, yazılıma gerek kalmadan gönderebilecek ve dilerse İşCep’ten dilerse de internet şubesinden onaylayarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Böylece e-belge ve ödeme süreçleri birbirine bağlı olarak yönetilebilecek.

Kalite ve güveni her zaman birinci öncelik olarak gören İş Bankası, e-fatura ve e-SMM’ye geçecek olan mevcut ya da yeni müşterilerine bu bütünleşik hizmetlerden 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkanı sunarken, yenilerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü entegrasyonları daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

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