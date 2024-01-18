E-karne görüntüleme ekranı: 2024 e-Okul ile e-karne ne zaman açılacak ve nasıl alınır?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile dijital karne görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntülenebilecek. İlk dönemin artık son günlerine girilmesiyle "e-Karne ne zaman açılacak, nasıl alınır?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, 2024 e-Karne giriş ekranı...
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, birinci dönemin sona ermesine günler kala yeniden gündem oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem üzerinden e-Karne de görüntülenebiliyor. Peki, e-karne ne zaman açılacak, nasıl alınır? İşte, 2024 e-karne görüntüleme ekranına dair bilinmesi gerekenler...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL ALINACAK?
e-Karne görüntüleme işlemi e-Okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapılmasının ardından sol taraftaki menüde e-Karne ibaresi yer alıyor. Açılan ekranda ise PDF ibaresini seçerek e-karneye erişim sağlayabilirsiniz. E karnelerin 19 Ocak cuma günü erişime açılması bekleniyor.
E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.
TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL VE KAÇ PUANLA ALINIR?
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.