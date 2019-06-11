İlk, orta ve lise düzeyindeki okulların kapanmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli, e okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) araştırıyor. Hem öğrenciler hem de veliler, e okul VBS sayesinde karne notlarını görebiliyor. Sistem üzerinden takdir ve teşekkür belgesi hesaplamaları yapabiliyor.

Peki e okul giriş nasıl yapılır? e okul karne notu hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

E OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E OKUL GİRİŞ EKRANI 2019

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR? TAKDİR VEYA TEŞEKKÜR BELGESİ NOT ORTALAMALARI NEDİR?

Karne notu hesaplamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

- 70,00 - 84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

- 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi,

- Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirir.

- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

E OKUL SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.