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E-okul giriş ve sınav notu öğrenme ekranı! 2023 MEB E-okul sınav sonucu sayfası 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde artık son günlere girildi. Okulların yeniden açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, e-okula nasıl gireceklerini ve sistem üzerinden sınav notlarının nasıl öğrenileceğine dair araştırmalar yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 15.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:03 facebook

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E-Okul sınav notu öğrenme ekranı ile ilgili araştırmalar gün itibariyle yoğunlaşmış durumda. İlk ara tatili geçiren ve yeniden ders başı yapmak için geri sayıma başlayan öğrenciler, sınav notlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. İşte, 2023-2024 e-okul not öğrenme sistemi ile ilgili bilgiler...

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E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.