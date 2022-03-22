E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!