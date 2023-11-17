Haberler Gündem E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI: 2023-2024 MEB e-Okul VBS öğrenci ve veli girişi ekranı ile sınav notu, devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı

E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav sonucu ve karne notu sorgulama Haftalık ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu bilgilerini sorgulamak isteyen öğrencilerin gözü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) ekranına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. döneminde öğrenciler ve velileri T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile sisteme giriş yapabiliyor. İşte 2023-2024 MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları sorgulama... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 00:14 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:14 facebook

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Haftalık ders programı, yazılı sonuçları, devamsızlık, sınav sonuçları ve not bilgisi MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilirken öğrenci ve velilerin gözü e-Okul VBS ekranına çevrildi. T.C. kimlik numarası ile okul numarası E-Okul sistemi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da yayınlanabiliyor. İşte MEB 2023-2024 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı... E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir. E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!