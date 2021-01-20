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e-Okul VBS giriş yap! e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle online sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılında ara tatil dönemi geldi çattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karnelerin dijital ortamda verileceğini söylemesinin ardından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişinin nasıl yapılacağı gündem oldu. Peki e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş yap! E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş

e-Okul VBS giriş yap! e-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş

Covid-19 salgını sebebiyle eğitime online devam etmek zorunda kalan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin e-Okul üzerinden dijital ortamda dağıtılacağını söylemişti. e-Okul Veli Bilgilendir Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır? E-karne giriş yap, e-Okul VBS giriş yap

E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.


İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E KARNE 2021 NASIL ALINIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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