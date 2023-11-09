Haberler Gündem E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı: 2023-2024 E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulaması nasıl yapılır?

E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı, ilk ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 13 Kasım Pazartesi itibarıyla Kasım ara tatiline başlayacak olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Kasım Pazartesi günü itibarıyla eğitim-öğretim dönemine devam edecek. İşte E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı... Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:44 facebook

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Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin bilgilerinin görüntülenmesine izin veriyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile; ders programı, devamsızlık, sınav sorgulama ve karne notu öğrenme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İşte 2023-2024 E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile devamsızlık, sınav ve karne notu sorgulama ekranı...

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E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir. E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!