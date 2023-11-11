Haberler Gündem Eğitim E Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav notu sorgulama, devamsızlık ve karne notu öğrenme!

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? Okullarda ilk ara tatile girilmesiyle beraber eOkul VBS giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Bilindiği gibi, devamsızlık, karne notu öğrenme ve yazılı sınav notu sorgulama gibi birçok işlem MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki, eOkul VBS girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte MEB e-Okul VBS giriş ekranı... Habertürk Giriş: 11.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:17 facebook

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Okullarda ilk ara tatil başladı. Öğrenciler ve veliler de E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girişi artırdı. Bilindiği üzere, EOkul VBS giriş ekranı ile devamsızlık, karne notu ve sınav sonucu sorgulama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, MEB eOkul VBS girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki...

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E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir. E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!