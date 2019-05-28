Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

e okul veli bilgilendirme sistemi 2019! E okul VBS not bilgisi ve devamsızlık sorgulama ekranı! E okul'dan velilere uyarı

E okul veli bilgilendirme sistemi girişi öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Okulların kapanmasına haftalar kala yazılı ve sözlü sınav sonuçları öğretmenler tarafından e okul VBS sistemine yükleniyor. Öte yandan e okuldan velilere de uyarı geldi. Peki, e okul VBS giriş nasıl yapılır?

e okul

e okul veli bilgilendirme sistemi girişi yapılarak öğrenciler, devamsızlık bilgilerini ve yazılı sözlü notlarını öğrenmeye başladı. Okullarda 2. sınavlarının not bilgisi sorgulanıyor. Peki, e okul VBS girişi nasıl yapılır? 2019 e okul yazılı notu öğrenme işlemi için haberimizi takip edin...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 2019

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine gitmek gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi ekranında sizden istenen bilgileri yazmalısınız. Bu bilgiler öğrenci T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodudur.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu aşamadan sonra sisteme giriş için ikinci aşama ekrana gelecektir. Bu bölümde de öğrencinin kimlik ve eğitim bilgileri sorulacaktır. Burada sorulacak olan sorulardan bazıları öğrenci doğum günü veya tarihi, öğrencinin okuduğu şube, öğrenci resmi, öğrenci kimlik bilgileri ve doğum yeridir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır ve öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenebilir.

E OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENME İŞLEMİ

E Okul Veli bilgilendirme sisteminde yazılı notu öğrenmek için aşağıda bulunan linki tıklayınız.

e-OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS'DEN VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU

Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Önceki sınıflara ait "Not,Davranış Notu ve Devamsızlık" bilgilerini, menüdeki "Öğrencinin Sınıfları" bölümününden sınıfları seçerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

-İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çorum'da hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis, 3 yaralı
GÜNDEMHastanede çıkan kavgada 1'i polis, 3 kişi yaralandı
Ramazan Bayramı 2019 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı 2019 ne zaman?
Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi
GÜNDEMErdoğan-Salih görüşmesi sona erdi
Niğde'nin Bor ilçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
GÜNDEMKöy meydanında silahlı çatışma
Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince 2 çocuk evde mahsur kaldı
GÜNDEMŞaka mı bu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik sistemi son dakika gelişmesi
GÜNDEMBedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman? Kurban Bayramı tatili tarihi nedir? Bayram tatili kaç gün olacak?
GÜNDEMKurban Bayramı 2019 ne zaman?
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 433 teröristi etkisiz hale getirdik
GÜNDEMSoylu, 6 aylık terör bilançosunu açıkladı
İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
GÜNDEMİstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru
Antalya'daki orman yangını
GÜNDEMAntalya'daki orman yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X