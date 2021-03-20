Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 65 yaş üzeri vatandaşları e-ticarete yönelttiğini belirterek, "e-ticaret platformlarında daha önce yüzde 6 civarında olan 65 yaş üstü kullanıcıların sayısı yüzde 10'a yükseldi." dedi

e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı
AA

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların e-ticaret ile olan ilişkisini araştırdıklarını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşların e-ticarete sadece güvensizlikten ziyade, alacağı ürünü görmek ve dokunmak istediği için mesafeli durduğunu belirlediklerini anlatan Çevikoğlu, söz konusu vatandaşların, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni mecrayla tanıştıklarına dikkati çekti.

​​​​​​​Çevikoğlu, bunun da en çok satış yapılan grup olan 25-34 yaş arasındaki gençlerin, büyüklerine e-ticareti öğretmeleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"e-ticaret platformlarında daha önce yüzde 6 civarında olan 65 yaş üstü kullanıcıların sayısı yüzde 10'a yükseldi. Söz konusu artışla 300-400 bin civarında olan PTTAVM sitesinde kayıtlı 65 yaş üstünde kullanıcı sayısı, 800 bine yaklaştı. Sipariş verme oranı yüzde 45 artan bu yaş grubu vatandaşlarımızın, salgın süreci sonrası sayfada vakit geçirme süresi yüzde 16 arttı. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın satın alımlarına baktığımızda genellikle market ürünleri, pet shop, bahçe, yapı market ve ev dekorasyonu gibi kategorilere yoğunlaştıklarını görüyoruz."

Çevikoğlu, şu an 25 bin satıcının, 25 milyondan fazla ürününün sunulduğu PTTAVM'deki satışlarda Kovid-19 salgını dolayısıyla ciddi artış görüldüğünü bildirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı
İŞ-YAŞAMBir yıl sonra seferler yeniden başladı
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
İŞ-YAŞAMKüçükbaş yatırımda destek esasları belirlendi
Merkez Bankası Başkanı Görevden alındı! SON DAKİKA: Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu oldu
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası Başkanı değişti
THY'nin anlaşmasına muafiyet tanındı
İŞ-YAŞAMTHY'nin tatil paketi anlaşmasına muafiyet
Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı
İŞ-YAŞAMFındıktan 1.1 milyar dolar gelir
Rekabet Kurulu'ndan Arnica Pazarlama'ya soruşturma
İŞ-YAŞAMRekabet'ten Arnica Pazarlama'ya soruşturma
Deloitte, 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri Raporu'nu yayınladı
İŞ-YAŞAMPandemi işin yeniden tasarlanması için fırsat
Dijital bankacılığa insan dokunuşu
İŞ-YAŞAMING'den dijitale insan dokunuşu
GÜBRETAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
İŞ-YAŞAMToplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanı'nda birinci etap 2022'de hizmete açılacak
İŞ-YAŞAMÇukurova Havalimanı'nda tarih açıklandı