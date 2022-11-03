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E-ticaret üzerinden 15 milyon TL'lik vurgun! 0:00 / 0:00

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.´nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.´nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500´e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

114 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI DHA'da yer alan habere göre dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim´de düzenlenen şafak operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

KRİPTO CÜZDANLARA EL KONULDU Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL´ye de el konuldu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.´nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAP SAHİPLERİNE ASGARİ ÜCRET Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere `Fedai´ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine `kartal´, `mumcu´, `pablo´ ve `teko´ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri bildirildi.