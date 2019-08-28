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HaberlerAlışveriş

E-ticarette araba satışı başladı

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Hepsiburada, sınırlı stoklarla Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladığını duyurdu

fiat egea

E-ticarette otomobil satışı başladı. E-ticaret sitesi epsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladığını duyurdu.  Alıcılar tutarı 4 taksitle ödeyebilecek

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre stoklarla sınırlı olan bir günlük kampanyada sunulan ürünün toplam fiyatına, ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları da dahil edilecek. Kampanyadan yararlananlar, noter veya trafik tescil müdürlüğündeki resmi işlemlerin yerine getirilmesinden ardından, en geç 5 iş günü içerisinde arabalarına ulaşabilecek. Teslimatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Kütahya ve Bursa illerinde, Araba Sepeti tarafından belirlenen noktalara yapılacak.

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