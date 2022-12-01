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E-ticarette 'rekor' Kasım

E-ticaretteki geleneksel Kasım ayı kampanyaları rekorlar ile geride kaldı. Hepsiburada, 1-28 Kasım tarihleri arasında 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1.7 kat artırarak Kasım ayı rekoru kırdığını bildirirken, Trendyol ise platform üzerinden 11 milyon kişinin alışveriş yaptığını ve 71 milyon ürünün satıldığını bildirdi

E-ticarette 'rekor' Kasım
HABERTURK.COM

E-ticaretteki geleneksel Kasım ayı kampanyaları, Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz ay platformlar üzerinden gerçekleşen satışlarda dikkat çeken artışlar yaşandı.

Hepsiburada Kasım ayında, alınan sipariş sayısını 1.7 kat artırdığını açıkladı. En çok sipariş alan tarih olan 11 Kasım’da ise günlük sipariş ve ciro rekorunun kırıldığı bildirildi.

Buna göre, 1-28 Kasım tarihleri arasında verilen sipariş sayısında aylık rekor satış hacmine ulaşılırken, platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendiği kaydedildi.

Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken indirimli alışveriş yapan hanelerin ise yaklaşık 907 milyon TL tasarruf sağlamış olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu ay en çok sipariş verilen 11 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde uygulama üzerinde aynı anda bulunan kullanıcı sayısı bir milyonu buldu.

Hepsiburada müşterilerinin Kasım ayında en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdiği de verilen bilgiler arasında.

71 MİLYON ÜRÜN SATIŞINA ARACILIK YAPTI

Kasım ayındaki performansını açıklayan Trendyol ise, geçtiğimiz ay platform üzerinden 11 milyon kişinin alışveriş yaptığını ve 71 milyon ürünün satıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Kasım ayında indirim yapan işletmelerin satışlarını 4 kat artırdığı ve platforma 1 milyar ziyaret gerçekleştiği aktarıldı.

Trendyol'da İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok satıl yapılan iller ile Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olarak açıkladı.

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