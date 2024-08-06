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        Haberler Bilgi Ekonomi E-ticarette yeni vergi düzenlemesi! 2024 e-ticarette vergi oranı nedir, yüzde kaça çıktı, yurt dışı sipariş vergi oranı ne oldu?

        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi! 2024 E-ticarette vergi yüzde kaça çıktı?

        E-ticarete yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Düzenlemede hem vergi oranları, sipariş miktarı ve sipariş cinsi de belirtildi. Peki, e-ticarette vergi oranı yüzde kaça çıktı, yurt dışı siparişlerinden ne kadar vergi alınacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 08:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:40
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        4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu doğrultuda e-ticaret için yüzde 30 ile 60 arasında değişen yeni vergiler getirildi. İşte, e-ticarette yeni vergi düzenlemesine dair detaylar...

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        E-TİCARETTE VERGİ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

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        Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

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