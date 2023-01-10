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HABERTURK.COM

Bir kozmetik mağazalarına girdiğinizde cilt bakım ürünlerinin ya da saç bakım ürünlerinin çoğunda e vitamini desteklidir yazılarını görürsünüz. Bunun nedeni E vitamininin vücudumuzda cilt ve saç sağlığımız açısında oldukça büyük bir görevi bulunmasıdır. E Vitamini eksikliği de diğer tüm vitaminlerin eksikliği gibi vücudumuzun sağlığının bozulmasına neden olur.

E Vitamini Faydaları Nedir?

İlk olarak 1922 yılında beslenme ile doğurganlık arasındaki ilişkiyi araştıran Evans ve Bishop tarafından bulunan E vitamini, önceleri doğurganlığın sürdürülebilmesi için gerekli olan başlıca vitamin gibi görülmüştür. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda faydalarının doğurganlıkla sınırlı olmadığı, sinir sisteminde kas sistemine kadar pek çok alanın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan bir vitamin olduğu fark edildi.

Yağda çözünen vitaminlerden biri olan E Vitamini Faydaları sıralandığında ilk sıraya beyin, cilt, göz ve dolaşım sistemi sağlığının düzenli işlemesi gelir.

E Vitamini Neye İyi Gelir?

Anlaşıldığı üzere E Vitamini Faydaları bakımından vücudumuzdaki pek çok sistemi etkiliyor. Gelin, E Vitamini Neye İyi Gelir sorusunun cevabını birlikte inceleyelim.

E Vitamini Yararları şöyle sıralanabilir:

E vitamini çok güçlü bir antioksidan olarak karşımıza çıkar. Bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesine ve kalp arterlerinde pıhtı oluşmasının önlenmesine yardımcı olur.

E vitamini, sık sık enfeksiyon hastalıkları geçirenlerin yardımına koşar. E Vitamini enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kendisini korunmasına yardım eder.

E Vitamini yararları arasında en önemlilerinden biri göz sağlığıdır.

E Vitamini Cilde Faydaları ile de dikkat çeken vitaminlerdendir. E Vitamini Cilde Faydaları ciltteki su kaybını önlemesiyle başlar, cildin doğal nemini korumasına yardım etmesiyle devam eder.

E vitamini güçlü bir antioksidandır. E Vitamini Cilde Faydaları açısından bakıldığında akne, sedef hastalığı, egzama ve güneşin etkisiyle başlayan yaşlanma etkileri gibi pek çok cilt hastalığında E Vitamini koruyucu görev üstlenir.

Ayrıca E vitamini tırnak sağlığı için de gereklidir. E Vitamini takviyesi alanlarda tırnakların soyulmasına, çatlamasına ve sararmasına neden olan sarı tırnak sendromunun önlenebildiği rastlanmıştır.

E Vitamini Saç İçin Faydaları Nelerdir?

Kanın pıhtılaşmasını önleyen antioksidan özelliği ile öne çıkan E Vitamini Saç İçin Faydaları da saymakla bitmez. Öncelikle E vitamini saç köklerini besler ve saç dökülmelerinin ölüne geçer. Saçların uzamasını hızlandırması ve saç derisinin nemli kalmasına yardım etmesi de E Vitamini Saç İçin Faydaları arasında sayılabilir. E Vitamini saçı besler, nemlendirir ve canlandırır.

E Vitamini Nelerde Bulunur?

Faydaları saymakla bitirilemeyecek E vitamini eksikliğinde takviye olarak E vitamini almak istemeyen pek çok kişi E Vitamini Nelerde Bulunur sorusunun cevabını araştırır. İşte E vitamini alabileceğiniz gıdalar:

Bitkisel yağlar (Zeytinyağı, Ayçiçeği, Aspir, Soya Fasulyesi ve Fındık yağı gibi)

Yağlı tohumlar (Fındık, badem, ceviz, ay çekirdeği gibi)

Yeşil sebzeler (Ispanak, karalahana, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, kabak gibi)

Balkabağı

Tavuk, Hindi, Kaz gibi kümes hayvanları,

Hamsi, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı

Avokado, muz ve kivi

Tahıllar,

Tereyağı,

Kırmızı et,

Yumurta