e-YDS 11 Farsça/İngilizce sınav başvuruları bugün bitiyor! e-YDS başvuru ekranı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 11 için başvurular 1 Ekim'de başlamıştı ve bugün yani 10 Ekim günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların başvurularını 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşte, e-YDS 2024/11 sınavı hakkında tüm merak edilen detaylar...
e-YDS 2024/11 İngilizce/Farsça sınavı için geri sayım başladı. Adayların başvurularına bugün saat 23.59'a kadar 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesi üzerinden yapması gerekiyor. İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce tarihleri...
e-YDS 11 İNGİLİZCE FARSÇA SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce 19 Ekim 2024 tarihinde saat 13.45'te yapılacak.
e-YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 11 İNGİLİZCE FARSÇA SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adayların 950 TL sınav ücreti ödemesi gerekiyor.