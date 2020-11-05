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e-YDS 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte e-YDS 2020 başvuru yap

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan e-YDS 2020/12 İngilizce sınavı için başvurular bugün sona erecek. Başvurunu bugün 23.59'a kadar tamamlamamış olanlar e-YDS 2020/12 İngilizce sınavına giremeyecek. Peki, e-YDS 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte e-YDS 2020 başvuru yap

e-YDS 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte e-YDS 2020 ödeme ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğer nitelikte olan e-YDS 2020/12 İngilizce sınavına girmek istweyenler için son şans bugün. 30 Eylül 2020 tarihinde başlayan e-YDS 2020/12 İngilizce sınavı başvuruları bugün saat 23.59'da bitecek. Peki, e-YDS 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte e-YDS 2020 başvuru yap

E-YDS 2020/12 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU
(30 Eylül 2020)

e-YDS 2020/12 İngilizce Başvurularının Alınması

e-YDS 2020/12 İngilizce alanında, 14 Kasım 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 30 Eylül 2020 – 05 Kasım 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 30 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 374, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

E-YDS 2020/12 BAŞVURU KILAVUZU

E-YDS 2020/12 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS 2020/12 BAŞVURU YAP

E-YDS 2020/12 BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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