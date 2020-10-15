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e-YDS 2020/11 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı! e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2020/11 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, "17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır." denildi. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

e-YDS 2020/11 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı! e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS sınavı için başvuru işlemleri 2 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında alındı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS sınavı 17 Ekim 2020 Cumartesi günü tamamlanacak. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar),yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ADAYLARIN DİKKATİNE

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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