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HaberlerGündemEğitime-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı! e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru k
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e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı! e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu

Elektronik ortamda gerçekleşen e-YDS 2021 başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre yeni senenin ilk e-YDS sınavı e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı. e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı! e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru k

2021 e-YDS başvuruları başladı! Lisanüstü eğitim öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği e-YDS 2021/1 sınavı bu sene 27 Şubat'ta gerçekleşecek. Başvuru tarihleri merak edilen e-YDS 2021/1 İngilizce başvuruları başladı! e-YDS 2021/1 başvuru yap! e-YDS 2021/1 başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-YDS 2021/1, İngilizce alanında, 27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınav cevaplama süresi 180 dakika olan e-YDS 2021/1'de adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvuru süreci, 02 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 02 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE SINAVI NEREDE?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

NOT: e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU KILAVUZU

E-YDS 2021/1 İNGİLİZCE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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