e-YDS 2024/1 sınavı gerçekleşti! e-YDS 2024/1 sonuçları açıklandı!
e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı gerçekleşti. Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM takvimiyle e-YDS 2024/1 sınav sonucunun ne zaman ilan edileceği belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav sonucunun açıklanacağı tarih...
e-YDS 2024/1 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Bugün yapılan sınav sonrasında sınava giren adaylar e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Saat 13.45'te başlayan sınav sonrası sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, e-YDS 2024/1 hakkında tüm detaylar...
e-YDS 2024/1 SINAVI BAŞLADI
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 saat 13.45'te başladı.
e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edildi.