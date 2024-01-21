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        Haberler Gündem e-YDS 2024-1 sınav sonuçları açıklandı! e-YDS 2024-1 İngilizce sınavı sonuçları

        e-YDS 2024/1 sınavı gerçekleşti! e-YDS 2024/1 sonuçları açıklandı!

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı gerçekleşti. Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM takvimiyle e-YDS 2024/1 sınav sonucunun ne zaman ilan edileceği belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav sonucunun açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:14
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        e-YDS 2024/1 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Bugün yapılan sınav sonrasında sınava giren adaylar e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Saat 13.45'te başlayan sınav sonrası sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, e-YDS 2024/1 hakkında tüm detaylar...

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        e-YDS 2024/1 SINAVI BAŞLADI

        ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 saat 13.45'te başladı.

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        e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edildi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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