e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2024/1 sınava giriş belgesi sorgulama

e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2024/1 sınava giriş belgesi sorgulama

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e-YDS 2024/1 İngilizce sınavında geri sayım başladı. e-YDS 2024/1 için başvurular 3 ile 11 Ocak arasında yapıldı ancak adaylara geç başvuru imkânı verilmedi. ÖSYM'nin takvimiyle adayların merak ettiği tüm e-YDS 2024/1 tarihleri de belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih...