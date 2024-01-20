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        Haberler Gündem e-YDS 2024/1 sınavı başladı! e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

        e-YDS 2024/1 sınavı başladı! e-YDS 2024/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı an itibarıyla başladı. Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM takvimiyle e-YDS 2024/1 sınav sonucunun ne zaman ilan edileceği belli oldu. İşte, e-YDS 2024/1 sınav sonucunun açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:52
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        e-YDS 2024/1 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Bugün yapılan sınav sonrasında sınava giren adaylar e-YDS 2024/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Saat 13.45'te başlayan sınav sonrası sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte, e-YDS 2024/1 hakkında tüm detaylar...

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        e-YDS 2024/1 SINAVI BAŞLADI

        ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; e-YDS 2024/1 İngilizce sınavı 20 Ocak 2024 yani bugün saat 13.45'te başladı.

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        e-YDS 2024/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-YDS 2024/1 İngilizce sınav sonuçları sınavla aynı gün yani 20 Ocak'ta ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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