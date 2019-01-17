ÖSYM tarafından 19 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek olan e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Soruları sınav tarihine kısa bir süre kala binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla bilgisayar üzerinden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek.

E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 2019

e-YDS 2019 sınav giriş belgesi için yapmanız gereken tek şey, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenci TC kimlik numaranızı girerek şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

E YDS SINAVI NE ZAMAN?

19 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/1 (İngilizce) için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

E YDS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E YDS sınav sonuçları sınav ile aynı gün yani 19 Ocak 2019 tarihinde açıklanması ön görülüyor.

e YDS KILAVUZU

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı

araçlar kullanılamaz.

Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu

sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

*Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde

e-YDS 2019 adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş

Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka

bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.



Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebilirler. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilirler.



Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.