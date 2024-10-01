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        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı: e-YDS/11 Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim'de yapılacak. Takvimde e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:54
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        ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS, her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Yunanca, Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca) yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…

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        E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor ve 10 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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        E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, e-YDS/11 sınavı başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

        E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        E-YDS/11 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        e-YDS/11 sınavı ücreti 950,00 TL olarak belirlendi.

        Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar.

        Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

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        E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce), 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. e-YDS 2024/11 Farsça - İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.

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