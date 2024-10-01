e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı: ÖSYM ile e-YDS/11 Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim'de yapılacak. Takvimde e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsa - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS, her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Yunanca, Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca) yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/11 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuruları 1-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça - İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/11 sınavı başvuru ekranı…
E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre e-YDS/11 sınavı başvuruları 1 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 10 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.
E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-YDS/11 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS/11 sınavı ücreti 950,00 TL olarak belirlendi.
Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar.
Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.
E-YDS/11 FARSÇA - İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce), 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.
e-YDS 2024/11 Farsça - İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.